|Производитель / Поставщик
|ROAD HOUSE
|№ Производителя
|2130500
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина [мм]
|122,5
|Высота 1 [мм]
|52,4
|Высота 2 [мм]
|54,6
|Толщина [мм]
|17,6
|Вес [кг]
|1,198
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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