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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2124000 ROAD HOUSE в Алматы

2124000 ROAD HOUSE Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ROAD HOUSE
№ Производителя 2124000
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Brembo
Длина [мм] 84,7
Высота [мм] 70,3
Толщина [мм] 17
Вес [кг] 1,18
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ROAD HOUSE с артикулом 2124000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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