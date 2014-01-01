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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2121921 ROAD HOUSE в Алматы

2121921 ROAD HOUSE Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ROAD HOUSE
№ Производителя 2121921
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 155,2
Вес [кг] 2,367
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Высота 2 [мм] 66,7
Толщина 1 [мм] 19,8
Толщина 2 [мм] 20,3
Тормозная установка Ate-Teves
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Длина предупреждающего контакта [мм] 165

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ROAD HOUSE с артикулом 2121921 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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