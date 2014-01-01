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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2120000 ROAD HOUSE в Алматы

2120000 ROAD HOUSE Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ROAD HOUSE
№ Производителя 2120000
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Brembo
Длина [мм] 131,8
Высота [мм] 77,3
Толщина [мм] 16,8
Вес [кг] 2,49
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ROAD HOUSE с артикулом 2120000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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