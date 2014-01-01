|Производитель / Поставщик
|ROAD HOUSE
|№ Производителя
|2105102
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|0,71
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Akebono
|Длина 1 [мм]
|106
|Длина 2 [мм]
|85,5
|Высота 1 [мм]
|35,5
|Высота 2 [мм]
|40
|Толщина [мм]
|15,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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