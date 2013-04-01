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1516 10_колодки дисковые задние!\ A3/S3 2.0TFSI 12-13 артикул 151610 REMSA в Алматы

151610 REMSA 1516 10_колодки дисковые задние!\ A3/S3 2.0TFSI 12-13
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 151610
Наименование 1516 10_колодки дисковые задние!\ A3/S3 2.0TFSI 12-13
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 123
Толщина [мм] 16,2
Высота [мм] 61,2
Высота 2 [мм] 56,2
Тормозная установка ATE
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 1.4 TSI 2017.04 - Выпускается
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 1.4 TSI 2017.04 - Выпускается
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 1.4 TSI 4x4 2017.04 - Выпускается
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI 2017.04 - Выпускается
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI 4x4 2017.04 - Выпускается
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI 4x4 2017.04 - Выпускается
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TSI 4x4 2017.04 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 4x4 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 1.6 TDI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 1.8 TSI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.4 TSI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.4 TSI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.4 TSI 4x4 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.6 TDI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.8 TSI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TDI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TDI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TDI 4x4 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TDI 4x4 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TSI 2015.03 - Выпускается
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TSI 4x4 2015.03 - Выпускается
VW ARTEON 1.5 TSI 2017.04 - Выпускается
VW ARTEON 2.0 TDI 2017.04 - Выпускается
VW ARTEON 2.0 TDI 2017.04 - Выпускается
VW ARTEON 2.0 TDI 4motion 2017.04 - Выпускается
VW ARTEON 2.0 TDI 4motion 2017.04 - Выпускается
VW ARTEON 2.0 TSI 2017.04 - Выпускается
VW ARTEON 2.0 TSI 4motion 2017.04 - Выпускается
VW GOLF ALLTRACK (BA5) 1.8 TSI 4motion 2014.12 - Выпускается
VW GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion 2014.12 - Выпускается
VW GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion 2014.12 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.2 TSI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.4 GTE Hybrid 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.4 TSI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.4 TSI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.4 TSI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.4 TSI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.4 TSI MultiFuel 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.4 TSI MultiFuel 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.5 TSI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.5 TSI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 GTD 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 GTI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 GTI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 GTI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 GTI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 GTI Clubsport 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 GTI Clubsport S 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 R 4motion 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 R 4motion 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 R 4motion 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 TDI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 TDI 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 2.0 TDI 4motion 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 1.4 TSI 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 1.4 TSI 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 1.4 TSI 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 1.4 TSI 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 1.4 TSI MultiFuel 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 1.4 TSI MultiFuel 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 1.5 TSI 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 1.5 TSI 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 2.0 GTD 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 2.0 R 4motion 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 2.0 R 4motion 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 2.0 R 4motion 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 2.0 TDI 2013.04 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 2.0 TDI 4motion 2013.04 - Выпускается
VW PASSAT 1.4 GTE Hybrid 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 1.4 TSI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 1.4 TSI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 1.4 TSI 4motion 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 1.6 TDI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 1.8 TSI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 2.0 TDI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 2.0 TDI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 2.0 TDI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 2.0 TDI 4motion 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 2.0 TDI 4motion 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 2.0 TDI 4motion 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 2.0 TSI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT 2.0 TSI 4motion 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 1.4 TSI 4motion 2015.05 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 2015.05 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 2015.05 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 2015.05 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 2015.05 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TSI 4motion 2015.05 - Выпускается
VW PASSAT Variant 1.4 GTE Hybrid 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 1.4 TSI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 1.4 TSI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 1.4 TSI 4motion 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 1.6 TDI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 1.8 TSI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 4motion 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 4motion 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 4motion 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 2.0 TSI 2014.11 - Выпускается
VW PASSAT Variant 2.0 TSI 4motion 2014.11 - Выпускается
VW TIGUAN 1.4 TSI 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 1.4 TSI 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 1.4 TSI 4motion 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 1.6 TDI 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 2.0 TDI 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 2.0 TDI 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 2.0 TDI 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 2.0 TSI 4motion 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN 2.0 TSI 4motion 2016.02 - Выпускается
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 1.4 TSI 2017.03 - Выпускается
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 1.4 TSI E100 Flex 2017.03 - Выпускается
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 2017.03 - Выпускается
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion 2017.03 - Выпускается
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion 2017.03 - Выпускается
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion 2017.03 - Выпускается
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion 2017.03 - Выпускается
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion 2017.03 - Выпускается
VW TOURAN 1.2 TSI 2015.09 - Выпускается
VW TOURAN 1.4 TSI 2015.09 - Выпускается
VW TOURAN 1.6 TDI 2015.09 - Выпускается
VW TOURAN 1.6 TDI 2015.09 - Выпускается
VW TOURAN 1.8 TSI 2015.09 - Выпускается
VW TOURAN 2.0 TDI 2015.09 - Выпускается
VW TOURAN 2.0 TDI 2015.09 - Выпускается

Если хотите купить 1516 10_колодки дисковые задние!\ A3/S3 2.0TFSI 12-13 производителя REMSA с артикулом 151610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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