|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|151610
|Наименование
|1516 10_колодки дисковые задние!\ A3/S3 2.0TFSI 12-13
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|123
|Толщина [мм]
|16,2
|Высота [мм]
|61,2
|Высота 2 [мм]
|56,2
|Тормозная установка
|ATE
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
1.4 TSI
2017.04 - Выпускается
SKODA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
1.4 TSI
2017.04 - Выпускается
SKODA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
1.4 TSI 4x4
2017.04 - Выпускается
SKODA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
2.0 TDI
2017.04 - Выпускается
SKODA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
2.0 TDI 4x4
2017.04 - Выпускается
SKODA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
2.0 TDI 4x4
2017.04 - Выпускается
SKODA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
2.0 TSI 4x4
2017.04 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
1.4 TSI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
1.4 TSI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
1.4 TSI 4x4
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
1.6 TDI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
1.8 TSI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
2.0 TDI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
2.0 TDI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
2.0 TDI 4x4
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
2.0 TDI 4x4
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
2.0 TSI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III (3V3)
2.0 TSI 4x4
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
1.4 TSI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
1.4 TSI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
1.4 TSI 4x4
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
1.6 TDI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
1.8 TSI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
2.0 TDI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
2.0 TDI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
2.0 TDI 4x4
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
2.0 TDI 4x4
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
2.0 TSI
2015.03 - Выпускается
SKODA
SUPERB III универсал (3V5)
2.0 TSI 4x4
2015.03 - Выпускается
VW
ARTEON
1.5 TSI
2017.04 - Выпускается
VW
ARTEON
2.0 TDI
2017.04 - Выпускается
VW
ARTEON
2.0 TDI
2017.04 - Выпускается
VW
ARTEON
2.0 TDI 4motion
2017.04 - Выпускается
VW
ARTEON
2.0 TDI 4motion
2017.04 - Выпускается
VW
ARTEON
2.0 TSI
2017.04 - Выпускается
VW
ARTEON
2.0 TSI 4motion
2017.04 - Выпускается
VW
GOLF ALLTRACK (BA5)
1.8 TSI 4motion
2014.12 - Выпускается
VW
GOLF ALLTRACK (BA5)
2.0 TDI 4motion
2014.12 - Выпускается
VW
GOLF ALLTRACK (BA5)
2.0 TDI 4motion
2014.12 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.2 TSI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.4 GTE Hybrid
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.4 TSI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.4 TSI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.4 TSI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.4 TSI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.4 TSI MultiFuel
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.4 TSI MultiFuel
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.5 TSI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.5 TSI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 GTD
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 GTI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 GTI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 GTI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 GTI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 GTI Clubsport
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 GTI Clubsport S
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 R 4motion
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 R 4motion
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 R 4motion
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 TDI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 TDI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
2.0 TDI 4motion
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.4 TSI
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.4 TSI
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.4 TSI
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.4 TSI
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.4 TSI MultiFuel
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.4 TSI MultiFuel
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.5 TSI
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.5 TSI
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
2.0 GTD
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
2.0 R 4motion
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
2.0 R 4motion
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
2.0 R 4motion
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
2.0 TDI
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
2.0 TDI 4motion
2013.04 - Выпускается
VW
PASSAT
1.4 GTE Hybrid
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
1.4 TSI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
1.4 TSI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
1.4 TSI 4motion
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
1.6 TDI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
1.8 TSI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
2.0 TDI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
2.0 TDI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
2.0 TDI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
2.0 TDI 4motion
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
2.0 TDI 4motion
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
2.0 TDI 4motion
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
2.0 TSI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT
2.0 TSI 4motion
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (3G5)
1.4 TSI 4motion
2015.05 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (3G5)
2.0 TDI 4motion
2015.05 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (3G5)
2.0 TDI 4motion
2015.05 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (3G5)
2.0 TDI 4motion
2015.05 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (3G5)
2.0 TDI 4motion
2015.05 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (3G5)
2.0 TSI 4motion
2015.05 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
1.4 GTE Hybrid
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
1.4 TSI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
1.4 TSI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
1.4 TSI 4motion
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
1.6 TDI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
1.8 TSI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
2.0 TDI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
2.0 TDI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
2.0 TDI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
2.0 TDI 4motion
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
2.0 TDI 4motion
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
2.0 TDI 4motion
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
2.0 TSI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
2.0 TSI 4motion
2014.11 - Выпускается
VW
TIGUAN
1.4 TSI
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
1.4 TSI
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
1.4 TSI 4motion
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
1.6 TDI
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
2.0 TDI
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
2.0 TDI
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
2.0 TDI
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
2.0 TDI 4motion
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
2.0 TDI 4motion
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
2.0 TDI 4motion
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
2.0 TSI 4motion
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
2.0 TSI 4motion
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN ALLSPACE (BW2)
1.4 TSI
2017.03 - Выпускается
VW
TIGUAN ALLSPACE (BW2)
1.4 TSI E100 Flex
2017.03 - Выпускается
VW
TIGUAN ALLSPACE (BW2)
2.0 TDI
2017.03 - Выпускается
VW
TIGUAN ALLSPACE (BW2)
2.0 TDI 4motion
2017.03 - Выпускается
VW
TIGUAN ALLSPACE (BW2)
2.0 TDI 4motion
2017.03 - Выпускается
VW
TIGUAN ALLSPACE (BW2)
2.0 TDI 4motion
2017.03 - Выпускается
VW
TIGUAN ALLSPACE (BW2)
2.0 TSI 4motion
2017.03 - Выпускается
VW
TIGUAN ALLSPACE (BW2)
2.0 TSI 4motion
2017.03 - Выпускается
VW
TOURAN
1.2 TSI
2015.09 - Выпускается
VW
TOURAN
1.4 TSI
2015.09 - Выпускается
VW
TOURAN
1.6 TDI
2015.09 - Выпускается
VW
TOURAN
1.6 TDI
2015.09 - Выпускается
VW
TOURAN
1.8 TSI
2015.09 - Выпускается
VW
TOURAN
2.0 TDI
2015.09 - Выпускается
VW
TOURAN
2.0 TDI
2015.09 - Выпускается
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