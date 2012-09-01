|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|151400
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|131,6
|Толщина [мм]
|17,5
|Высота [мм]
|60
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
B-MAX (JK)
1.0 EcoBoost
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.0 EcoBoost
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.0 EcoBoost
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.0 EcoBoost
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.4
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.4 LPG
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.5 TDCi
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.5 TDCi
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.6 TDCi
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.6 Ti
2012.10 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.0
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.0
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.0 EcoBoost
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.0 EcoBoost
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.0 Sport
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.25
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.25
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.4 LPG
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.5 TDCi
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.5 TDCi
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.6
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.6 ST
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.6 TDCi
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.6 Ti
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI Van
1.25
2009.01 - Выпускается
FORD
FIESTA VI Van
1.5 TDCi
2009.01 - Выпускается
FORD
FIESTA VI Van
1.6 TDCi
2009.01 - Выпускается
FORD
TOURNEO COURIER B460 вэн
1.0 EcoBoost
2014.02 - Выпускается
FORD
TOURNEO COURIER B460 вэн
1.5 TDCi
2014.02 - Выпускается
FORD
TOURNEO COURIER B460 вэн
1.5 TDCi
2014.02 - Выпускается
FORD
TOURNEO COURIER B460 вэн
1.6 TDCi
2014.02 - Выпускается
FORD
TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус
1.0 EcoBoost
2014.02 - Выпускается
FORD
TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус
1.5 TDCi
2014.02 - Выпускается
FORD
TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус
1.5 TDCi
2014.02 - Выпускается
FORD
TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус
1.6 TDCi
2014.02 - Выпускается
FORD
TRANSIT COURIER B460 вэн
1.0 EcoBoost
2014.02 - Выпускается
FORD
TRANSIT COURIER B460 вэн
1.5 TDCi
2014.02 - Выпускается
FORD
TRANSIT COURIER B460 вэн
1.5 TDCi
2014.02 - Выпускается
FORD
TRANSIT COURIER B460 вэн
1.6 TDCi
2014.02 - Выпускается
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