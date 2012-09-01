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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 151400 REMSA в Алматы

151400 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 151400
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 131,6
Толщина [мм] 17,5
Высота [мм] 60
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.4 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti 2012.10 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI Van 1.25 2009.01 - Выпускается
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi 2009.01 - Выпускается
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi 2009.01 - Выпускается
FORD TOURNEO COURIER B460 вэн 1.0 EcoBoost 2014.02 - Выпускается
FORD TOURNEO COURIER B460 вэн 1.5 TDCi 2014.02 - Выпускается
FORD TOURNEO COURIER B460 вэн 1.5 TDCi 2014.02 - Выпускается
FORD TOURNEO COURIER B460 вэн 1.6 TDCi 2014.02 - Выпускается
FORD TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус 1.0 EcoBoost 2014.02 - Выпускается
FORD TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус 1.5 TDCi 2014.02 - Выпускается
FORD TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус 1.5 TDCi 2014.02 - Выпускается
FORD TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус 1.6 TDCi 2014.02 - Выпускается
FORD TRANSIT COURIER B460 вэн 1.0 EcoBoost 2014.02 - Выпускается
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FORD TRANSIT COURIER B460 вэн 1.6 TDCi 2014.02 - Выпускается

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