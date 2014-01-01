|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|150700
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с пружиной
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|104,7
|Толщина [мм]
|14,4
|Высота [мм]
|43,6
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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