|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|150602
|Наименование
|1506 02_колодки дисковые передние!\ Nissan Patrol, Infiniti QX56 5.6 10>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|143,7
|Толщина [мм]
|17,8
|Высота [мм]
|81,4
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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