|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|150502
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|131
|Толщина [мм]
|17,6
|Высота [мм]
|61,9
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|265
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
MACAN
3.0 S Diesel
2014.02 - Выпускается
PORSCHE
MACAN
3.0 S Diesel
2014.02 - Выпускается
PORSCHE
MACAN
3.0 S Diesel
2014.02 - Выпускается
PORSCHE
MACAN
3.0 S Diesel
2014.02 - Выпускается
Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 150502 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита