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1488 02_колодки дисковые передние! с антискриперед.пластинами\Hyundai Solaris/Accent,Kia Rio all 11> артикул 148802 REMSA в Алматы

148802 REMSA 1488 02_колодки дисковые передние! с антискриперед.пластинами\Hyundai Solaris/Accent,Kia Rio all 11>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 148802
Наименование 1488 02_колодки дисковые передние! с антискриперед.пластинами\Hyundai Solaris/Accent,Kia Rio all 11>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 133
Толщина [мм] 17,8
Высота [мм] 58,2
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 2015.09 - Выпускается
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 2015.09 - Выпускается
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Если хотите купить 1488 02_колодки дисковые передние! с антискриперед.пластинами\Hyundai Solaris/Accent,Kia Rio all 11> производителя REMSA с артикулом 148802 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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