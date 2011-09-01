|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|148802
|Наименование
|1488 02_колодки дисковые передние! с антискриперед.пластинами\Hyundai Solaris/Accent,Kia Rio all 11>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|133
|Толщина [мм]
|17,8
|Высота [мм]
|58,2
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
i20 ACTIVE (IB, GB)
1.0 T-GDI
2015.09 - Выпускается
HYUNDAI
i20 ACTIVE (IB, GB)
1.0 T-GDI
2015.09 - Выпускается
HYUNDAI
i20 ACTIVE (IB, GB)
1.4 CRDI
2015.09 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.0 T-GDI
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.0 T-GDI
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.1 CRDi
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.2
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.2
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.4
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.4 CRDi
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II купе (GB)
1.0 T-GDI
2015.05 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II купе (GB)
1.0 T-GDI
2015.05 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II купе (GB)
1.1 CRDi
2015.05 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II купе (GB)
1.2
2015.05 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II купе (GB)
1.4
2015.05 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II купе (GB)
1.4 CRDi
2015.05 - Выпускается
HYUNDAI
SOLARIS IV (RB)
1.4
2010.11 - Выпускается
HYUNDAI
SOLARIS IV (RB)
1.6 CVVT
2010.11 - Выпускается
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.4
2010.11 - 2013.12
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.6
2010.11 - 2013.12
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.6
2010.11 - 2013.12
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.6 CRDI
2010.11 - 2013.12
KIA
RIO III (UB)
1.1 CRDi
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.25 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.25 LPG
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.2 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.4 CRDi
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.4 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.4 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.6 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III седан (UB)
1.25 CVVT
2011.10 - 2017.12
KIA
RIO III седан (UB)
1.4 CVVT
2011.10 - 2017.12
KIA
RIO III седан (UB)
1.4 CVVT
2011.10 - 2017.12
KIA
RIO III седан (UB)
1.6 CVVT
2011.10 - 2017.12
KIA
RIO IV (YB, SC, FB)
1.25
2017.01 - Выпускается
KIA
RIO IV (YB, SC, FB)
1.4
2017.01 - Выпускается
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