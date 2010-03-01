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1472 02_!колодки дисковые п.\ Chevrolet Spark 1.0/1.2 10> артикул 147202 REMSA в Алматы

147202 REMSA 1472 02_!колодки дисковые п.\ Chevrolet Spark 1.0/1.2 10>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 147202
Наименование 1472 02_!колодки дисковые п.\ Chevrolet Spark 1.0/1.2 10>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 133,2
Толщина [мм] 17,5
Высота [мм] 49
Тормозная установка AKE
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 2010.03 - Выпускается
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG 2010.03 - Выпускается
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 2010.03 - Выпускается
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 LPG 2010.03 - Выпускается

Если хотите купить 1472 02_!колодки дисковые п.\ Chevrolet Spark 1.0/1.2 10> производителя REMSA с артикулом 147202 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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