|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|147202
|Наименование
|1472 02_!колодки дисковые п.\ Chevrolet Spark 1.0/1.2 10>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|133,2
|Толщина [мм]
|17,5
|Высота [мм]
|49
|Тормозная установка
|AKE
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
SPARK (M300)
1.0
2010.03 - Выпускается
CHEVROLET
SPARK (M300)
1.0 LPG
2010.03 - Выпускается
CHEVROLET
SPARK (M300)
1.2
2010.03 - Выпускается
CHEVROLET
SPARK (M300)
1.2 LPG
2010.03 - Выпускается
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