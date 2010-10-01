|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|147102
|Наименование
|1471 02_!колодки дисковые з.\ Suzuki Swift IV 1.2/1.3DDiS 10>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|98,6
|Толщина [мм]
|14,4
|Высота [мм]
|40,2
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUZUKI
BALENO (FW, EW)
1.0 (A1K310)
2016.02 - Выпускается
SUZUKI
BALENO (FW, EW)
1.2 (A1K412)
2016.02 - Выпускается
SUZUKI
BALENO (FW, EW)
1.2 Hybrid (A1K412)
2016.02 - Выпускается
SUZUKI
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1.2 4x4 (AZG 412, ZD72S)
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SUZUKI
SWIFT IV (FZ, NZ)
1.2 4x4 (AZH 412, ZD72S)
2010.10 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT IV (FZ, NZ)
1.2 (AZG 412, ZC72S)
2010.10 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT IV (FZ, NZ)
1.2 (AZH 412, ZC72S)
2010.10 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT IV (FZ, NZ)
1.3 DDiS (AZG 413D, ZC02S, ZC92S)
2010.10 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT IV (FZ, NZ)
1.6 (AZG 416, AZH 416, RS416, ZC32S, ZA32S)
2010.10 - Выпускается
SUZUKI
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1.4 T (AKK 414)
2019.08 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (JY)
1.4 T AllGrip (AKK 414)
2019.08 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (JY)
1.6 (AKK 416)
2019.08 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (JY)
1.6 (AKK 416, YA22S)
2019.08 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (JY)
1.6 AllGrip (AKK 416)
2019.08 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (JY)
1.6 AllGrip (AKK 416, YB22S)
2019.08 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (JY)
1.6 DDiS (AKK 416D)
2019.08 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (JY)
1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D)
2019.08 - Выпускается
SUZUKI
VITARA (LY)
1.4 T AllGrip (APK 414)
2018.10 - Выпускается
SUZUKI
VITARA (LY)
1.4 T (APK 414)
2018.10 - Выпускается
SUZUKI
VITARA (LY)
1.6 AllGrip (APK 416)
2018.10 - Выпускается
SUZUKI
VITARA (LY)
1.6 AllGrip (APK 416)
2018.10 - Выпускается
SUZUKI
VITARA (LY)
1.6 (APK 416)
2018.10 - Выпускается
SUZUKI
VITARA (LY)
1.6 (APK 416)
2018.10 - Выпускается
SUZUKI
VITARA (LY)
1.6 DDiS AllGrip (APK 416D)
2018.10 - Выпускается
SUZUKI
VITARA (LY)
1.6 DDiS (APK 416D)
2018.10 - Выпускается
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