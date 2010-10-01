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1471 02_!колодки дисковые з.\ Suzuki Swift IV 1.2/1.3DDiS 10> артикул 147102 REMSA в Алматы

147102 REMSA 1471 02_!колодки дисковые з.\ Suzuki Swift IV 1.2/1.3DDiS 10>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 147102
Наименование 1471 02_!колодки дисковые з.\ Suzuki Swift IV 1.2/1.3DDiS 10>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 98,6
Толщина [мм] 14,4
Высота [мм] 40,2
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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SUZUKI BALENO (FW, EW) 1.2 (A1K412) 2016.02 - Выпускается
SUZUKI BALENO (FW, EW) 1.2 Hybrid (A1K412) 2016.02 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG 412, ZD72S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412, ZD72S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412, ZC72S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, ZC72S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D, ZC02S, ZC92S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.6 (AZG 416, AZH 416, RS416, ZC32S, ZA32S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.4 T (AKK 414) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.4 T AllGrip (AKK 414) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 (AKK 416) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 (AKK 416, YA22S) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416, YB22S) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.4 T AllGrip (APK 414) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.4 T (APK 414) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 (APK 416) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 (APK 416) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS (APK 416D) 2018.10 - Выпускается

Если хотите купить 1471 02_!колодки дисковые з.\ Suzuki Swift IV 1.2/1.3DDiS 10> производителя REMSA с артикулом 147102 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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