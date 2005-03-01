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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 146802 REMSA в Алматы

146802 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 146802
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 143,2
Толщина [мм] 17,2
Высота [мм] 67,5
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) 2005.03 - 2015.05
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) 2005.03 - 2015.05
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) 2005.03 - 2015.05
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) 2005.03 - 2015.05
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 2005.03 - 2015.05

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