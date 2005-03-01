|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|146802
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|143,2
|Толщина [мм]
|17,2
|Высота [мм]
|67,5
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D-4D 4WD (KUN25)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D-4D 4WD (KUN25_)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D-4D (KUN15_)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D 4WD (KUN25)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
3.0 D-4D 4WD (KUN26)
2005.03 - 2015.05
Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 146802 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита