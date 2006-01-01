|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|146702
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|151,2
|Толщина [мм]
|18,8
|Высота [мм]
|53,2
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
2.4 (ACV40)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
2.4 (ACV40_)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
2.4 (ACV40_)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
3.5 (GSV40_)
2006.01 - 2011.09
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