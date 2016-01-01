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1465 00_!колодки дисковые п.\ MB CLS/CL C216 5.0 11> артикул 146500 REMSA в Алматы

146500 REMSA 1465 00_!колодки дисковые п.\ MB CLS/CL C216 5.0 11>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 146500
Наименование 1465 00_!колодки дисковые п.\ MB CLS/CL C216 5.0 11>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 153,7
Толщина [мм] 18
Высота [мм] 92,5
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 2016.01 - Выпускается

Если хотите купить 1465 00_!колодки дисковые п.\ MB CLS/CL C216 5.0 11> производителя REMSA с артикулом 146500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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