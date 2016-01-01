|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|146500
|Наименование
|1465 00_!колодки дисковые п.\ MB CLS/CL C216 5.0 11>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|153,7
|Толщина [мм]
|18
|Высота [мм]
|92,5
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SLC (R172)
AMG SLC 43 (172.466)
2016.01 - Выпускается
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