menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

1463 00_[4H0698151F] !колодки дисковые п.\ Audi A8 3.0TFSI/4.2FSI/6.3FSI/3.0TDI 09> артикул 146300 REMSA в Алматы

146300 REMSA 1463 00_[4H0698151F] !колодки дисковые п.\ Audi A8 3.0TFSI/4.2FSI/6.3FSI/3.0TDI 09>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 146300
Наименование 1463 00_[4H0698151F] !колодки дисковые п.\ Audi A8 3.0TFSI/4.2FSI/6.3FSI/3.0TDI 09>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 188,7
Толщина [мм] 16,6
Высота [мм] 93
Тормозная установка ATE
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1463 00_[4H0698151F] !колодки дисковые п.\ Audi A8 3.0TFSI/4.2FSI/6.3FSI/3.0TDI 09> производителя REMSA с артикулом 146300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0