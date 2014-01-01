|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|146300
|Наименование
|1463 00_[4H0698151F] !колодки дисковые п.\ Audi A8 3.0TFSI/4.2FSI/6.3FSI/3.0TDI 09>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|188,7
|Толщина [мм]
|16,6
|Высота [мм]
|93
|Тормозная установка
|ATE
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 1463 00_[4H0698151F] !колодки дисковые п.\ Audi A8 3.0TFSI/4.2FSI/6.3FSI/3.0TDI 09> производителя REMSA с артикулом 146300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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