|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|144901
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|163,5
|Толщина [мм]
|18,2
|Высота [мм]
|64,7
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|1
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|120
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 100
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 125
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 125 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 135
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 135 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 145
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 145 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 150
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 150 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 165
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 165 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 100
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 110
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 125
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 135
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 145
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 150
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 160
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 100
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 110
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 125
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 125 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 135 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 145
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 145 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 150
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 150 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 165
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 165 RWD
2011.11 - 2016.09
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 170 FWD (JV0L)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 100 RWD (FV0B)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 135 RWD (FV0N)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 150 RWD (FV0F)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 170 FWD (FV0L)
2018.03 - Выпускается
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