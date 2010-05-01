menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 144901 REMSA в Алматы

144901 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 144901
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 163,5
Толщина [мм] 18,2
Высота [мм] 64,7
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Длина предупреждающего контакта [мм] 120
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

С этим товаром покупают...

REMSA 143901

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

REMSA 144201

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

AUTOFREN D7139C

Ремкомплект направляющих суппортаперед D18

RENAULT 543880453R

ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА ПЕР.

NISSHINBO NP1008

Колодки тормозные дисковые зад (PF-1243)
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 100 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 125 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 125 RWD 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 135 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 135 RWD 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 145 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 145 RWD 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 150 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 150 RWD 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 165 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 165 RWD 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) dCi 100 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) dCi 110 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) dCi 125 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) dCi 135 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) dCi 145 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) dCi 150 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) dCi 160 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 100 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 110 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 125 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 125 RWD 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 135 RWD 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 145 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 145 RWD 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 150 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 150 RWD 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 165 2011.11 - 2016.09
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 165 RWD 2011.11 - 2016.09
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2010.12 - Выпускается
OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2010.12 - Выпускается
OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2010.12 - Выпускается
OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2010.12 - Выпускается
OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2010.12 - Выпускается
OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2010.12 - Выпускается
OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2010.12 - Выпускается
OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2010.12 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010.05 - Выпускается
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010.05 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) 2011.02 - Выпускается
RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) 2011.02 - Выпускается
RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) 2011.02 - Выпускается
RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) 2011.02 - Выпускается
RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) 2011.02 - Выпускается
RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) 2011.02 - Выпускается
RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) 2011.02 - Выпускается
RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) 2011.02 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) 2018.03 - Выпускается
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) 2018.03 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 144901 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0