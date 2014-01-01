|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|144302
|Наименование
|1443 02_[4H0698151E] !колодки дисковые п.\ Audi A8 quattro 4.2FSi/4.2TDi 09>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|193
|Высота [мм]
|76,4
|Толщина [мм]
|20
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|295
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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