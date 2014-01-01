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1443 02_[4H0698151E] !колодки дисковые п.\ Audi A8 quattro 4.2FSi/4.2TDi 09> артикул 144302 REMSA в Алматы

144302 REMSA 1443 02_[4H0698151E] !колодки дисковые п.\ Audi A8 quattro 4.2FSi/4.2TDi 09>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 144302
Наименование 1443 02_[4H0698151E] !колодки дисковые п.\ Audi A8 quattro 4.2FSi/4.2TDi 09>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 193
Высота [мм] 76,4
Толщина [мм] 20
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Длина предупреждающего контакта [мм] 295
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1443 02_[4H0698151E] !колодки дисковые п.\ Audi A8 quattro 4.2FSi/4.2TDi 09> производителя REMSA с артикулом 144302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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