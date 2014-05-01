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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 143402 REMSA в Алматы

143402 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 143402
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 155,4
Высота [мм] 50,5
Толщина [мм] 17
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа [на ось] 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN NV200 / EVALIA Автобус 1.5 dCi 110 (M20, M20M) 2014.07 - Выпускается
NISSAN NV200 / EVALIA Автобус 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) 2014.07 - Выпускается
NISSAN NV200 / EVALIA Автобус 1.5 dCi 90 (M20, M20M) 2014.07 - Выпускается
NISSAN NV200 / EVALIA Автобус 1.6 16V (M20, M20M) 2014.07 - Выпускается
NISSAN NV200 Фургон 1.5 dCi 110 (M20, M20M) 2014.05 - Выпускается
NISSAN NV200 Фургон 1.5 dCi 85 (M20, M20M) 2014.05 - Выпускается
NISSAN NV200 Фургон 1.5 dCi 90 (M20, M20M) 2014.05 - Выпускается
NISSAN NV200 Фургон 1.6 16V (M20, M20M) 2014.05 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 143402 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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