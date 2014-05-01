|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|143402
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|155,4
|Высота [мм]
|50,5
|Толщина [мм]
|17
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
NV200 / EVALIA Автобус
1.5 dCi 110 (M20, M20M)
2014.07 - Выпускается
NISSAN
NV200 / EVALIA Автобус
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK)
2014.07 - Выпускается
NISSAN
NV200 / EVALIA Автобус
1.5 dCi 90 (M20, M20M)
2014.07 - Выпускается
NISSAN
NV200 / EVALIA Автобус
1.6 16V (M20, M20M)
2014.07 - Выпускается
NISSAN
NV200 Фургон
1.5 dCi 110 (M20, M20M)
2014.05 - Выпускается
NISSAN
NV200 Фургон
1.5 dCi 85 (M20, M20M)
2014.05 - Выпускается
NISSAN
NV200 Фургон
1.5 dCi 90 (M20, M20M)
2014.05 - Выпускается
NISSAN
NV200 Фургон
1.6 16V (M20, M20M)
2014.05 - Выпускается
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