|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|143010
|Наименование
|1430 10_колодки диск. перед.!\ MB W166/X166 2.5/3.5 11>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|193,2
|Толщина [мм]
|21,2
|Высота [мм]
|64,1
|Тормозная установка
|ATE
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
GL-CLASS (X166)
GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824)
2012.07 - 2015.10
MERCEDES-BENZ
GL-CLASS (X166)
GL 400 4-matic (166.856)
2012.07 - 2015.10
MERCEDES-BENZ
GLE Coupe (C292)
350 d 4-matic (292.323, 292.324)
2015.03 - 2019.10
MERCEDES-BENZ
GLE Coupe (C292)
400 4-matic (292.356)
2015.03 - 2019.10
MERCEDES-BENZ
GLE (W166)
250 d (166.006)
2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ
GLE (W166)
250 d 4-matic (166.004)
2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ
GLE (W166)
320 4-matic (166.062)
2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ
GLE (W166)
350 d 4-matic (166.024)
2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ
GLE (W166)
400 4-matic (166.056)
2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ
GLS (X166)
350 d 4-matic (166.824)
2015.11 - 2019.04
MERCEDES-BENZ
GLS (X166)
400 4-matic (166.856)
2015.11 - 2019.04
MERCEDES-BENZ
M-CLASS (W166)
ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003)
2011.06 - 2015.12
MERCEDES-BENZ
M-CLASS (W166)
ML 350 4-matic (166.057)
2011.06 - 2015.12
MERCEDES-BENZ
M-CLASS (W166)
ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023)
2011.06 - 2015.12
MERCEDES-BENZ
M-CLASS (W166)
ML 400 4-matic (166.056)
2011.06 - 2015.12
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