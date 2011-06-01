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1430 10_колодки диск. перед.!\ MB W166/X166 2.5/3.5 11> артикул 143010 REMSA в Алматы

143010 REMSA 1430 10_колодки диск. перед.!\ MB W166/X166 2.5/3.5 11>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 143010
Наименование 1430 10_колодки диск. перед.!\ MB W166/X166 2.5/3.5 11>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 193,2
Толщина [мм] 21,2
Высота [мм] 64,1
Тормозная установка ATE
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 2012.07 - 2015.10
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) 2012.07 - 2015.10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 2015.03 - 2019.10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 2015.03 - 2019.10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) 2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 2015.10 - 2018.10
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 2015.11 - 2019.04
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 2015.11 - 2019.04
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 2011.06 - 2015.12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 2011.06 - 2015.12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 2011.06 - 2015.12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) 2011.06 - 2015.12

Если хотите купить 1430 10_колодки диск. перед.!\ MB W166/X166 2.5/3.5 11> производителя REMSA с артикулом 143010 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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