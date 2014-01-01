|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|143002
|Наименование
|1430 02_[68052369AA] !колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee III/IV 3.6 V6/5.7 V8 09>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|194,5
|Высота [мм]
|64,1
|Толщина [мм]
|19
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 1430 02_[68052369AA] !колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee III/IV 3.6 V6/5.7 V8 09> производителя REMSA с артикулом 143002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита