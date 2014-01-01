menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

1430 02_[68052369AA] !колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee III/IV 3.6 V6/5.7 V8 09> артикул 143002 REMSA в Алматы

143002 REMSA 1430 02_[68052369AA] !колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee III/IV 3.6 V6/5.7 V8 09>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 143002
Наименование 1430 02_[68052369AA] !колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee III/IV 3.6 V6/5.7 V8 09>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 194,5
Высота [мм] 64,1
Толщина [мм] 19
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

С этим товаром покупают...

REMSA 144602

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

REMSA 150300

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

DAYCO 6PK1115

Поликлиновой ремень

REMSA 124201

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

WP WP041

Трубка тормозная
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1430 02_[68052369AA] !колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee III/IV 3.6 V6/5.7 V8 09> производителя REMSA с артикулом 143002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0