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1429 00_[54209020] !колодки дисковые з.\ MB C219 CLS 63 AMG 06> артикул 142900 REMSA в Алматы

142900 REMSA 1429 00_[54209020] !колодки дисковые з.\ MB C219 CLS 63 AMG 06>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 142900
Наименование 1429 00_[54209020] !колодки дисковые з.\ MB C219 CLS 63 AMG 06>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 109,8
Высота [мм] 75,8
Толщина [мм] 14,5
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1429 00_[54209020] !колодки дисковые з.\ MB C219 CLS 63 AMG 06> производителя REMSA с артикулом 142900 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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