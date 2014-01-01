|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|142900
|Наименование
|1429 00_[54209020] !колодки дисковые з.\ MB C219 CLS 63 AMG 06>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|109,8
|Высота [мм]
|75,8
|Толщина [мм]
|14,5
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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