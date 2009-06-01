|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|142602
|Наименование
|1426 02_[581012SA00] !колодки дисковые п.\ Hyundai Tucson/ix35 2.0/2.4/2.0CRDi 10>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|130
|Высота [мм]
|56,7
|Толщина [мм]
|17,6
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.4
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.4 CRDi
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.4 CRDi
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.6
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.6 CRDI
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.6 CRDI
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CRDi 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CRDi 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
SONATA VI (YF)
2.0
2009.06 - 2014.06
HYUNDAI
SONATA VI (YF)
2.4
2009.06 - 2014.06
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
KIA
SOUL II (PS)
1.6 TGDI
2014.02 - Выпускается
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