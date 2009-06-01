menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

1426 02_[581012SA00] !колодки дисковые п.\ Hyundai Tucson/ix35 2.0/2.4/2.0CRDi 10> артикул 142602 REMSA в Алматы

142602 REMSA 1426 02_[581012SA00] !колодки дисковые п.\ Hyundai Tucson/ix35 2.0/2.4/2.0CRDi 10>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 142602
Наименование 1426 02_[581012SA00] !колодки дисковые п.\ Hyundai Tucson/ix35 2.0/2.4/2.0CRDi 10>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 130
Высота [мм] 56,7
Толщина [мм] 17,6
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

С этим товаром покупают...

REMSA 136252

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

REMSA 148802

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

VK TECHNOLOGY VT32184

КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ

REMSA 120902

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

DAYCO KTB899

РЕМЕНЬ ГРМ ЗУБЧАТЫЙ С РОЛИКАМИ, КОМПЛЕКТ
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2009.06 - 2014.06
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2009.06 - 2014.06
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03
KIA SOUL II (PS) 1.6 TGDI 2014.02 - Выпускается

Если хотите купить 1426 02_[581012SA00] !колодки дисковые п.\ Hyundai Tucson/ix35 2.0/2.4/2.0CRDi 10> производителя REMSA с артикулом 142602 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0