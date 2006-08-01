|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|142510
|Наименование
|1425 10_колодки дисковые передние!\ Lexus LS 4.6/5.0i 06>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|189,7
|Толщина [мм]
|17
|Высота [мм]
|85,5
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
LS (_F4_)
460 AWD (USF45, USF46)
2006.08 - Выпускается
LEXUS
LS (_F4_)
460 (USF40)
2006.08 - Выпускается
LEXUS
LS (_F4_)
460 (USF40, USF41)
2006.08 - Выпускается
LEXUS
LS (_F4_)
460 (USF40, USF41)
2006.08 - Выпускается
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