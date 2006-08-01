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1425 10_колодки дисковые передние!\ Lexus LS 4.6/5.0i 06> артикул 142510 REMSA в Алматы

142510 REMSA 1425 10_колодки дисковые передние!\ Lexus LS 4.6/5.0i 06>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 142510
Наименование 1425 10_колодки дисковые передние!\ Lexus LS 4.6/5.0i 06>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 189,7
Толщина [мм] 17
Высота [мм] 85,5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 2006.08 - Выпускается
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40) 2006.08 - Выпускается
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 2006.08 - Выпускается
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 2006.08 - Выпускается

Если хотите купить 1425 10_колодки дисковые передние!\ Lexus LS 4.6/5.0i 06> производителя REMSA с артикулом 142510 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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