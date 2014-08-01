|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|141300
|Наименование
|1413 00_[34116794880] !колодки дисковые п.\ BMW X6 M 08>/X5 (E70) M 07>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|135
|Толщина [мм]
|19
|Высота [мм]
|114
|Тормозная установка
|BREMBO
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
X5 (F15, F85)
M 50 d
2013.08 - 2018.07
BMW
X5 (F15, F85)
sDrive 25 d
2013.08 - 2018.07
BMW
X5 (F15, F85)
sDrive 25 d
2013.08 - 2018.07
BMW
X5 (F15, F85)
xDrive 25 d
2013.08 - 2018.07
BMW
X5 (F15, F85)
xDrive 25 d
2013.08 - 2018.07
BMW
X5 (F15, F85)
xDrive 25 d
2013.08 - 2018.07
BMW
X5 (F15, F85)
xDrive 30 d
2013.08 - 2018.07
BMW
X5 (F15, F85)
xDrive 30 d
2013.08 - 2018.07
BMW
X5 (F15, F85)
xDrive 30 d
2013.08 - 2018.07
BMW
X5 (F15, F85)
xDrive 35 i
2013.08 - 2018.07
BMW
X5 (F15, F85)
xDrive 35 i
2013.08 - 2018.07
BMW
X6 (F16, F86)
M 50 d
2014.08 - 2019.07
BMW
X6 (F16, F86)
xDrive 30 d
2014.08 - 2019.07
BMW
X6 (F16, F86)
xDrive 30 d
2014.08 - 2019.07
BMW
X6 (F16, F86)
xDrive 30 d
2014.08 - 2019.07
BMW
X6 (F16, F86)
xDrive 35 i
2014.08 - 2019.07
BMW
X6 (F16, F86)
xDrive 35 i
2014.08 - 2019.07
BMW
X6 (F16, F86)
xDrive 40 d
2014.08 - 2019.07
Если хотите купить 1413 00_[34116794880] !колодки дисковые п.\ BMW X6 M 08>/X5 (E70) M 07> производителя REMSA с артикулом 141300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита