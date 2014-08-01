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1413 00_[34116794880] !колодки дисковые п.\ BMW X6 M 08>/X5 (E70) M 07> артикул 141300 REMSA в Алматы

141300 REMSA 1413 00_[34116794880] !колодки дисковые п.\ BMW X6 M 08>/X5 (E70) M 07>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 141300
Наименование 1413 00_[34116794880] !колодки дисковые п.\ BMW X6 M 08>/X5 (E70) M 07>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 135
Толщина [мм] 19
Высота [мм] 114
Тормозная установка BREMBO
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2013.08 - 2018.07
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013.08 - 2018.07
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013.08 - 2018.07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013.08 - 2018.07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013.08 - 2018.07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013.08 - 2018.07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013.08 - 2018.07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013.08 - 2018.07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013.08 - 2018.07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013.08 - 2018.07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013.08 - 2018.07
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2014.08 - 2019.07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014.08 - 2019.07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014.08 - 2019.07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014.08 - 2019.07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014.08 - 2019.07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014.08 - 2019.07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2014.08 - 2019.07

Если хотите купить 1413 00_[34116794880] !колодки дисковые п.\ BMW X6 M 08>/X5 (E70) M 07> производителя REMSA с артикулом 141300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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