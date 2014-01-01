Высота [мм] 59 Толщина [мм] 19,5 Датчик износа без датчика износа Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

Запчасть колодки тормозные MITSUBISHI Canter (01-10) передние/задние (4шт.) REMSA представлена по производителю REMSA с артикулом 140500. У данной детали есть аналоги с номерами: 140500 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные MITSUBISHI Canter (01-10) передние/задние (4шт.) REMSA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя REMSA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.