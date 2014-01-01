|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|140500
|Наименование
|Колодки тормозные MITSUBISHI Canter (01-10) передние/задние (4шт.) REMSA
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|139,1
|Высота [мм]
|59
|Толщина [мм]
|19,5
|Датчик износа
|без датчика износа
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Колодки тормозные MITSUBISHI Canter (01-10) передние/задние (4шт.) REMSA производителя REMSA с артикулом 140500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита