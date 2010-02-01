|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|139500
|Наименование
|1395 00_[044660E010] !колодки дисковые з.\ Lexus RX 350 09>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|115,2
|Высота [мм]
|45,7
|Толщина [мм]
|15
|Датчик износа
|без датчика износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
GS (_L1_)
250 (GRL11_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
350 AWD (GRL15_, GRL16_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
350 (GRL10_, GWL10_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
450h (GWL10_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
IS III (_E3_)
200t (ASE30)
2013.04 - 2015.08
LEXUS
IS III (_E3_)
250 (GSE30_)
2013.04 - 2015.08
LEXUS
IS III (_E3_)
300h (AVE30_)
2013.04 - 2015.08
LEXUS
RC (_C1_)
200t (ASC10)
2015.08 - Выпускается
LEXUS
RC (_C1_)
300h (AVC10_)
2015.08 - Выпускается
LEXUS
RC (_C1_)
350 (GSC10)
2015.08 - Выпускается
LEXUS
RX (_L1_)
270 (AGL10_)
2008.12 - 2015.08
LEXUS
RX (_L1_)
350 AWD (GGL15_)
2008.12 - 2015.08
LEXUS
RX (_L1_)
350 AWD (GGL15_)
2008.12 - 2015.08
TOYOTA
HIGHLANDER / KLUGER (_U5_)
2.7 (ASU50)
2014.09 - Выпускается
TOYOTA
HIGHLANDER / KLUGER (_U5_)
3.5 AWD (GSU55_)
2014.09 - Выпускается
TOYOTA
MIRAI (JPD1_)
FCV (JPD10_)
2014.12 - 2020.05
TOYOTA
PRIUS PLUS (_W4_)
1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W)
2011.05 - Выпускается
TOYOTA
SIENNA (_L3_)
2.7 (ASL30_)
2010.02 - Выпускается
TOYOTA
SIENNA (_L3_)
3.5 4WD (GSL35_)
2010.02 - Выпускается
TOYOTA
SIENNA (_L3_)
3.5 4WD (GSL35_)
2010.02 - Выпускается
TOYOTA
SIENNA (_L3_)
3.5 (GSL30_, GSL33_)
2010.02 - Выпускается
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