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1395 00_[044660E010] !колодки дисковые з.\ Lexus RX 350 09> артикул 139500 REMSA в Алматы

139500 REMSA 1395 00_[044660E010] !колодки дисковые з.\ Lexus RX 350 09>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 139500
Наименование 1395 00_[044660E010] !колодки дисковые з.\ Lexus RX 350 09>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 115,2
Высота [мм] 45,7
Толщина [мм] 15
Датчик износа без датчика износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_) 2015.09 - Выпускается
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) 2015.09 - Выпускается
LEXUS GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_) 2015.09 - Выпускается
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_) 2015.09 - Выпускается
LEXUS IS III (_E3_) 200t (ASE30) 2013.04 - 2015.08
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_) 2013.04 - 2015.08
LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_) 2013.04 - 2015.08
LEXUS RC (_C1_) 200t (ASC10) 2015.08 - Выпускается
LEXUS RC (_C1_) 300h (AVC10_) 2015.08 - Выпускается
LEXUS RC (_C1_) 350 (GSC10) 2015.08 - Выпускается
LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_) 2008.12 - 2015.08
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2008.12 - 2015.08
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2008.12 - 2015.08
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 (ASU50) 2014.09 - Выпускается
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) 2014.09 - Выпускается
TOYOTA MIRAI (JPD1_) FCV (JPD10_) 2014.12 - 2020.05
TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) 2011.05 - Выпускается
TOYOTA SIENNA (_L3_) 2.7 (ASL30_) 2010.02 - Выпускается
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) 2010.02 - Выпускается
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) 2010.02 - Выпускается
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_, GSL33_) 2010.02 - Выпускается

Если хотите купить 1395 00_[044660E010] !колодки дисковые з.\ Lexus RX 350 09> производителя REMSA с артикулом 139500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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