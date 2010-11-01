|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|120100
|Наименование
|1201 00_=FDB1936 [0446553020] !колодки дисковые п.\ Lexus IS II 2.5/2.2D 05>
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Sumitomo
|Длина [мм]
|154,6
|Высота [мм]
|59,5
|Толщина [мм]
|17,7
|Вес [кг]
|1,934
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
IS C (GSE2_)
250 (GSE20)
2009.04 - 2015.06
LEXUS
IS II (_E2_)
200d (ALE20_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
220d (ALE20)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
250 AWD (GSE25_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
250 (GSE20)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
350 (GSE21_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS III (_E3_)
250 (GSE30_)
2013.04 - 2015.08
LEXUS
IS III (_E3_)
300h (AVE30_)
2013.04 - 2015.08
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