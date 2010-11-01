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Акция

Акция
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Моторное масло
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1201 00_=FDB1936 [0446553020] !колодки дисковые п.\ Lexus IS II 2.5/2.2D 05> артикул 120100 REMSA в Алматы

120100 REMSA 1201 00_=FDB1936 [0446553020] !колодки дисковые п.\ Lexus IS II 2.5/2.2D 05>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 120100
Наименование 1201 00_=FDB1936 [0446553020] !колодки дисковые п.\ Lexus IS II 2.5/2.2D 05>
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Sumitomo
Длина [мм] 154,6
Высота [мм] 59,5
Толщина [мм] 17,7
Вес [кг] 1,934

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20) 2009.04 - 2015.06
LEXUS IS II (_E2_) 200d (ALE20_) 2010.11 - 2013.03
LEXUS IS II (_E2_) 220d (ALE20) 2010.11 - 2013.03
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) 2010.11 - 2013.03
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20) 2010.11 - 2013.03
LEXUS IS II (_E2_) 350 (GSE21_) 2010.11 - 2013.03
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_) 2013.04 - 2015.08
LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_) 2013.04 - 2015.08

Если хотите купить 1201 00_=FDB1936 [0446553020] !колодки дисковые п.\ Lexus IS II 2.5/2.2D 05> производителя REMSA с артикулом 120100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Грузовые

Грузовые
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Каталог TecDoc
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Моторное масло
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