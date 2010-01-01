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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 120030 REMSA в Алматы

120030 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 120030
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 131,8
Толщина [мм] 16
Высота [мм] 77,3
Тормозная установка Brembo
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
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VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI 2010.01 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 120030 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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