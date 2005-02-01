|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|120010
|Наименование
|1200 10_=GDB1743 [SFP500070] !колодки дисковые п.\ Land Rover RangeRover 4.2i/2.7TD/3.6TD 05>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|131,8
|Толщина [мм]
|17,3
|Высота [мм]
|77,3
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322)
3.6 D 4x4
2005.05 - 2012.08
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322)
4.2 4x4
2005.05 - 2012.08
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
2.7 D 4x4
2005.02 - 2013.03
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
4.2 4x4
2005.02 - 2013.03
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
4.4 4x4
2005.02 - 2013.03
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