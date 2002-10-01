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1200 00_=FDB1877 !колодки дисковые п.\ VW Touareg, Land Rover Range Rover 3.2-4.2i/3.0TDi V6 05> артикул 120000 REMSA в Алматы

120000 REMSA 1200 00_=FDB1877 !колодки дисковые п.\ VW Touareg, Land Rover Range Rover 3.2-4.2i/3.0TDi V6 05>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 120000
Наименование 1200 00_=FDB1877 !колодки дисковые п.\ VW Touareg, Land Rover Range Rover 3.2-4.2i/3.0TDi V6 05>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Brembo
Длина [мм] 131,8
Высота [мм] 77,3
Толщина [мм] 16,8
Вес [кг] 2,49
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.6 D 4x4 2005.02 - 2013.03
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
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VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI 2010.01 - Выпускается

Если хотите купить 1200 00_=FDB1877 !колодки дисковые п.\ VW Touareg, Land Rover Range Rover 3.2-4.2i/3.0TDi V6 05> производителя REMSA с артикулом 120000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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