|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|120000
|Наименование
|1200 00_=FDB1877 !колодки дисковые п.\ VW Touareg, Land Rover Range Rover 3.2-4.2i/3.0TDi V6 05>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Brembo
|Длина [мм]
|131,8
|Высота [мм]
|77,3
|Толщина [мм]
|16,8
|Вес [кг]
|2,49
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
3.6 D 4x4
2005.02 - 2013.03
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.0 V6 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TSI Hybrid
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.6 V6 FSI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.6 V6 FSI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
4.2 V8 FSI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
4.2 V8 TDI
2010.01 - Выпускается
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