|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|119602
|Наименование
|1196 02_=FDB4062=D3146M-01 [GPYB3328ZD] !колодки дисковые п.\ Mazda 6 1.8/2.0/2.5 07>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|136,80
|Толщина [мм]
|18,3
|Высота [мм]
|58,8
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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