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1196 02_=FDB4062=D3146M-01 [GPYB3328ZD] !колодки дисковые п.\ Mazda 6 1.8/2.0/2.5 07> артикул 119602 REMSA в Алматы

119602 REMSA 1196 02_=FDB4062=D3146M-01 [GPYB3328ZD] !колодки дисковые п.\ Mazda 6 1.8/2.0/2.5 07>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 119602
Наименование 1196 02_=FDB4062=D3146M-01 [GPYB3328ZD] !колодки дисковые п.\ Mazda 6 1.8/2.0/2.5 07>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 136,80
Толщина [мм] 18,3
Высота [мм] 58,8
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1196 02_=FDB4062=D3146M-01 [GPYB3328ZD] !колодки дисковые п.\ Mazda 6 1.8/2.0/2.5 07> производителя REMSA с артикулом 119602 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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