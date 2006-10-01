|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|119300
|Наименование
|1193 00_колодки дисковые передние!\ MB CL203 2.5/3.5/2.2CDi 04>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина [мм]
|101,8
|Высота [мм]
|79,6
|Толщина [мм]
|16,5
|Вес [кг]
|1,76
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 230 (203.252)
2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 280 (203.254)
2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 280 4-matic (203.292)
2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 320 CDI (203.220)
2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 350 (203.256)
2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
C 230 (203.052)
2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
C 280 (203.054)
2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
C 280 4-matic (203.092)
2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
C 320 CDI (203.020)
2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
C 350 (203.056)
2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
C 350 4-matic (203.087)
2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ
C-CLASS купе (CL203)
C 230 (203.752)
2005.01 - 2008.05
MERCEDES-BENZ
C-CLASS купе (CL203)
C 350 (203.756)
2005.01 - 2008.05
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 350 (203.756)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 200 Kompressor (209.341)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 220 CDI (209.308)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 220 CDI (209.308)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 280 (209.354)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 320 CDI (209.320)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 350 (209.356)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK Кабриолет (A209)
CLK 320 CDI (209.420)
2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ
CLK Кабриолет (A209)
CLK 350 (209.456)
2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ
SLK (R171)
350 (171.458)
2008.01 - 2011.02
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