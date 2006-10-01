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1193 00_колодки дисковые передние!\ MB CL203 2.5/3.5/2.2CDi 04> артикул 119300 REMSA в Алматы

119300 REMSA 1193 00_колодки дисковые передние!\ MB CL203 2.5/3.5/2.2CDi 04>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 119300
Наименование 1193 00_колодки дисковые передние!\ MB CL203 2.5/3.5/2.2CDi 04>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина [мм] 101,8
Высота [мм] 79,6
Толщина [мм] 16,5
Вес [кг] 1,76
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752) 2005.01 - 2008.05
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) 2005.01 - 2008.05
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.341) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 220 CDI (209.308) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 220 CDI (209.308) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 280 (209.354) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 CDI (209.320) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 350 (209.356) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 320 CDI (209.420) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 350 (209.456) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.458) 2008.01 - 2011.02

Если хотите купить 1193 00_колодки дисковые передние!\ MB CL203 2.5/3.5/2.2CDi 04> производителя REMSA с артикулом 119300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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