menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 118702 REMSA в Алматы

118702 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 118702
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина 1 [мм] 141,5
Длина 2 [мм] 141
Высота 1 [мм] 50,9
Высота 2 [мм] 53,9
Толщина [мм] 19
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Длина предупреждающего контакта [мм] 247
Вес [кг] 1,54
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

С этим товаром покупают...

REMSA 104522

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

REMSA 6116010

Тормозной диск

FILTRON AP0043

Фильтр воздушный

ASIN ASINFF2219

Фильтр топливный 7H0 127 401 B/ASIN.FF2219 ASIN

LUKOIL 3149368

Масло моторное синтетическое Genesis Armortech GC 5W-30
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 118702 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0