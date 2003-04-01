|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|118702
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина 1 [мм]
|141,5
|Длина 2 [мм]
|141
|Высота 1 [мм]
|50,9
|Высота 2 [мм]
|53,9
|Толщина [мм]
|19
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|247
|Вес [кг]
|1,54
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.6 V6 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
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