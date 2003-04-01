|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|118701
|Наименование
|1187 01_колодки дисковые задние!\ VW T5 03>, Peugeot 207 1.4/1.6/HDi 06>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|141,5
|Толщина [мм]
|19
|Высота [мм]
|50,9
|Длина 2 [мм]
|141
|Высота 2 [мм]
|53,9
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|1
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|310
|Тормозная установка
|ATE
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
2.0 TSI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
Если хотите купить 1187 01_колодки дисковые задние!\ VW T5 03>, Peugeot 207 1.4/1.6/HDi 06> производителя REMSA с артикулом 118701 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита