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1187 01_колодки дисковые задние!\ VW T5 03>, Peugeot 207 1.4/1.6/HDi 06> артикул 118701 REMSA в Алматы

118701 REMSA 1187 01_колодки дисковые задние!\ VW T5 03>, Peugeot 207 1.4/1.6/HDi 06>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 118701
Наименование 1187 01_колодки дисковые задние!\ VW T5 03>, Peugeot 207 1.4/1.6/HDi 06>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 141,5
Толщина [мм] 19
Высота [мм] 50,9
Длина 2 [мм] 141
Высота 2 [мм] 53,9
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Длина предупреждающего контакта [мм] 310
Тормозная установка ATE
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
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VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается

Если хотите купить 1187 01_колодки дисковые задние!\ VW T5 03>, Peugeot 207 1.4/1.6/HDi 06> производителя REMSA с артикулом 118701 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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