|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|118102
|Наименование
|1181 02_=FDB4001 [0446622190] !колодки дисковые з.\ Lexus GS II 300/430 05>
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|NBK
|Длина [мм]
|88
|Высота [мм]
|58,2
|Толщина [мм]
|15,5
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|0,851
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
GS (_S19_)
300 (GRS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
300 (GRS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
350 AWD (GRS196_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
430 (UZS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
450h (GRS191_, GWS191_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
460 (UZS190_, URS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
IS C (GSE2_)
250 (GSE20)
2009.04 - 2015.06
LEXUS
IS II (_E2_)
200d (ALE20_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
220d (ALE20)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
250 AWD (GSE25_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
250 (GSE20)
2010.11 - 2013.03
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