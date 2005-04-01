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1181 02_=FDB4001 [0446622190] !колодки дисковые з.\ Lexus GS II 300/430 05> артикул 118102 REMSA в Алматы

118102 REMSA 1181 02_=FDB4001 [0446622190] !колодки дисковые з.\ Lexus GS II 300/430 05>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 118102
Наименование 1181 02_=FDB4001 [0446622190] !колодки дисковые з.\ Lexus GS II 300/430 05>
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка NBK
Длина [мм] 88
Высота [мм] 58,2
Толщина [мм] 15,5
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 0,851

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 430 (UZS190_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20) 2009.04 - 2015.06
LEXUS IS II (_E2_) 200d (ALE20_) 2010.11 - 2013.03
LEXUS IS II (_E2_) 220d (ALE20) 2010.11 - 2013.03
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) 2010.11 - 2013.03
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20) 2010.11 - 2013.03

Если хотите купить 1181 02_=FDB4001 [0446622190] !колодки дисковые з.\ Lexus GS II 300/430 05> производителя REMSA с артикулом 118102 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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