|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|118002
|Наименование
|1180 02_[0446530410] !колодки дисковые п.\ Lexus GS 300/430 05>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|118,5
|Высота [мм]
|77,7
|Толщина [мм]
|17,5
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|1,831
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
GS (_L1_)
200t (ARL10_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
250 (GRL11_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
300h (AWL10_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
350 AWD (GRL15_, GRL16_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
350 (GRL10_, GWL10_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
450h (GWL10_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_S19_)
300 (GRS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
300 (GRS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
350 AWD (GRS196_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
430 (UZS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
450h (GRS191_, GWS191_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
460 (UZS190_, URS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
IS III (_E3_)
200t (ASE30)
2013.04 - 2015.08
LEXUS
RC (_C1_)
200t (ASC10)
2015.08 - Выпускается
LEXUS
RC (_C1_)
300h (AVC10_)
2015.08 - Выпускается
LEXUS
RC (_C1_)
350 (GSC10)
2015.08 - Выпускается
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.8 Hybrid (ZWE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E18_)
1.8 Hybrid (ZWE186_)
2012.10 - 2018.12
TOYOTA
AURIS универсал (_E18_)
1.8 Hybrid (ZWE186_)
2013.07 - 2018.12
TOYOTA
MIRAI (JPD1_)
FCV (JPD10_)
2014.12 - 2020.05
TOYOTA
PRIUS PLUS (_W4_)
1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W)
2011.05 - Выпускается
TOYOTA
RAV 4 IV (_A4_)
2.0 4WD (ZSA44_)
2012.12 - Выпускается
TOYOTA
RAV 4 IV (_A4_)
2.0 D (ALA40_)
2012.12 - Выпускается
TOYOTA
RAV 4 IV (_A4_)
2.5 4WD (ASA44)
2012.12 - Выпускается
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