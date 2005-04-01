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1180 02_[0446530410] !колодки дисковые п.\ Lexus GS 300/430 05> артикул 118002 REMSA в Алматы

118002 REMSA 1180 02_[0446530410] !колодки дисковые п.\ Lexus GS 300/430 05>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 118002
Наименование 1180 02_[0446530410] !колодки дисковые п.\ Lexus GS 300/430 05>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 118,5
Высота [мм] 77,7
Толщина [мм] 17,5
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,831

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS GS (_L1_) 200t (ARL10_) 2015.09 - Выпускается
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_) 2015.09 - Выпускается
LEXUS GS (_L1_) 300h (AWL10_) 2015.09 - Выпускается
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) 2015.09 - Выпускается
LEXUS GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_) 2015.09 - Выпускается
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_) 2015.09 - Выпускается
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 430 (UZS190_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS IS III (_E3_) 200t (ASE30) 2013.04 - 2015.08
LEXUS RC (_C1_) 200t (ASC10) 2015.08 - Выпускается
LEXUS RC (_C1_) 300h (AVC10_) 2015.08 - Выпускается
LEXUS RC (_C1_) 350 (GSC10) 2015.08 - Выпускается
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2012.10 - 2018.12
TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2013.07 - 2018.12
TOYOTA MIRAI (JPD1_) FCV (JPD10_) 2014.12 - 2020.05
TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) 2011.05 - Выпускается
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) 2012.12 - Выпускается
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_) 2012.12 - Выпускается
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) 2012.12 - Выпускается

Если хотите купить 1180 02_[0446530410] !колодки дисковые п.\ Lexus GS 300/430 05> производителя REMSA с артикулом 118002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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