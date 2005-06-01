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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 117700 REMSA в Алматы

117700 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 117700
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Bosch
Длина [мм] 123
Высота [мм] 47
Толщина [мм] 17,5
Вес [кг] 1,249
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 2014.04 - Выпускается
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 2014.04 - Выпускается
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 2014.04 - Выпускается
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0 2005.06 - 2014.09
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi 2005.06 - 2014.09
PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.0 2005.06 - 2014.05
PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.4 HDi 2005.06 - 2014.05
PEUGEOT 108 1.0 VTi 2014.05 - Выпускается
PEUGEOT 108 1.0 VTi 72 2014.05 - Выпускается
PEUGEOT 108 1.2 2014.05 - Выпускается
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_) 2005.07 - 2014.05
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.4 D-4D (WNB10_) 2005.07 - 2014.05
TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40) 2014.05 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 117700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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