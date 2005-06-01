|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|117700
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Bosch
|Длина [мм]
|123
|Высота [мм]
|47
|Толщина [мм]
|17,5
|Вес [кг]
|1,249
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания, с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C1 II (PA_, PS_)
1.0 VTi 68
2014.04 - Выпускается
CITROËN
C1 II (PA_, PS_)
1.0 VTi 72
2014.04 - Выпускается
CITROËN
C1 II (PA_, PS_)
1.2 VTi 82
2014.04 - Выпускается
CITROËN
C1 (PM_, PN_)
1.0
2005.06 - 2014.09
CITROËN
C1 (PM_, PN_)
1.4 HDi
2005.06 - 2014.09
PEUGEOT
107 (PM_, PN_)
1.0
2005.06 - 2014.05
PEUGEOT
107 (PM_, PN_)
1.4 HDi
2005.06 - 2014.05
PEUGEOT
108
1.0 VTi
2014.05 - Выпускается
PEUGEOT
108
1.0 VTi 72
2014.05 - Выпускается
PEUGEOT
108
1.2
2014.05 - Выпускается
TOYOTA
AYGO (_B1_)
1.0 (KGB10_)
2005.07 - 2014.05
TOYOTA
AYGO (_B1_)
1.4 D-4D (WNB10_)
2005.07 - 2014.05
TOYOTA
AYGO (_B4_)
1.0 (KGB40)
2014.05 - Выпускается
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