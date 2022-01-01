|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|117302
|Наименование
|1173 02_=FDB4002=229328 SBS !колодки дисковые п.\ Jeep Commander/Grand Cherokee 3.0-5.7 V8 05>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|176
|Высота [мм]
|57,3
|Толщина [мм]
|18,8
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|2,496
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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