|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|116201
|Наименование
|1162 01_=FDB1997 [41060EB326] !колодки дисковые п.\ Nissan Pathfinder 2.5DCi 4WD 05>
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Tokico
|Длина [мм]
|163,7
|Высота [мм]
|54
|Толщина [мм]
|16
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|1
|Вес [кг]
|1,788
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
MURANO II (Z51)
3.5 4x4
2008.10 - 2014.09
NISSAN
NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40)
2.5 dCi
2010.03 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB)
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
3.0 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
3.0 dCi
2005.09 - Выпускается
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