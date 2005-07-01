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1162 01_=FDB1997 [41060EB326] !колодки дисковые п.\ Nissan Pathfinder 2.5DCi 4WD 05> артикул 116201 REMSA в Алматы

116201 REMSA 1162 01_=FDB1997 [41060EB326] !колодки дисковые п.\ Nissan Pathfinder 2.5DCi 4WD 05>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 116201
Наименование 1162 01_=FDB1997 [41060EB326] !колодки дисковые п.\ Nissan Pathfinder 2.5DCi 4WD 05>
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Tokico
Длина [мм] 163,7
Высота [мм] 54
Толщина [мм] 16
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Вес [кг] 1,788

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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Если хотите купить 1162 01_=FDB1997 [41060EB326] !колодки дисковые п.\ Nissan Pathfinder 2.5DCi 4WD 05> производителя REMSA с артикулом 116201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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