|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|113402
|Наименование
|1134 02_=FDB4014=223517 SBS !колодки дисковые п.\ Kia Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Mando
|Длина [мм]
|165
|Высота [мм]
|59
|Толщина 1 [мм]
|17,8
|Толщина 2 [мм]
|17
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|2,133
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
CERATO I Хэтчбэк (LD)
1.5 CRDi
2005.07 - 2006.08
KIA
CERATO I Хэтчбэк (LD)
1.6 CRDi
2005.07 - 2006.08
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.5 CRDi
2006.05 - 2009.12
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.6
2006.05 - 2009.12
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.6 CRDi
2006.05 - 2009.12
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