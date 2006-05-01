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1134 02_=FDB4014=223517 SBS !колодки дисковые п.\ Kia Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04> артикул 113402 REMSA в Алматы

113402 REMSA 1134 02_=FDB4014=223517 SBS !колодки дисковые п.\ Kia Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 113402
Наименование 1134 02_=FDB4014=223517 SBS !колодки дисковые п.\ Kia Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Mando
Длина [мм] 165
Высота [мм] 59
Толщина 1 [мм] 17,8
Толщина 2 [мм] 17
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 2,133
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA CERATO I Хэтчбэк (LD) 1.5 CRDi 2005.07 - 2006.08
KIA CERATO I Хэтчбэк (LD) 1.6 CRDi 2005.07 - 2006.08
KIA SPECTRA I седан (LD) 1.5 CRDi 2006.05 - 2009.12
KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 2006.05 - 2009.12
KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 CRDi 2006.05 - 2009.12

Если хотите купить 1134 02_=FDB4014=223517 SBS !колодки дисковые п.\ Kia Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04> производителя REMSA с артикулом 113402 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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