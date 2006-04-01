|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|113200
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Lucas II
|Длина [мм]
|95,4
|Высота 1 [мм]
|51,5
|Высота 2 [мм]
|45
|Толщина [мм]
|17
|Вес [кг]
|0,984
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания, с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
1 (E81)
116 d
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
116 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
116 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
116 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
118 d
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
118 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
118 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
123 d
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E87)
116 d
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
116 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
116 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
118 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
118 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
120 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
120 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
120 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (F20)
116 i
2012.11 - 2015.02
BMW
1 (F20)
118 i
2012.11 - 2015.02
BMW
1 Кабриолет (E88)
118 d
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
123 d
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
125 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
118 d
2008.03 - 2013.10
BMW
3 (E90)
316 d
2005.09 - 2007.02
BMW
3 (E90)
316 i
2005.09 - 2007.02
BMW
3 (E90)
318 d
2005.09 - 2007.02
BMW
3 (E90)
318 d
2005.09 - 2007.02
BMW
3 (E90)
318 i
2005.09 - 2007.02
BMW
3 (E90)
318 i
2005.09 - 2007.02
BMW
3 Touring (E91)
318 d
2006.04 - 2007.06
BMW
3 Touring (E91)
318 d
2006.04 - 2007.06
BMW
3 Touring (E91)
318 i
2006.04 - 2007.06
BMW
3 Touring (E91)
318 i
2006.04 - 2007.06
BMW
3 Touring (E91)
320 i
2006.04 - 2007.06
BMW
3 купе (E92)
316 i
2006.06 - 2010.02
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