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1126 08_=FDB1954 [05142555AA] !колодки дисковые п.\ Chrysler 300C 2.7/3.5/5.7 04> артикул 112608 REMSA в Алматы

112608 REMSA 1126 08_=FDB1954 [05142555AA] !колодки дисковые п.\ Chrysler 300C 2.7/3.5/5.7 04>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 112608
Наименование 1126 08_=FDB1954 [05142555AA] !колодки дисковые п.\ Chrysler 300C 2.7/3.5/5.7 04>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 150,5
Высота [мм] 56,5
Толщина [мм] 18,8
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 8
Вес [кг] 2,076
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1126 08_=FDB1954 [05142555AA] !колодки дисковые п.\ Chrysler 300C 2.7/3.5/5.7 04> производителя REMSA с артикулом 112608 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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