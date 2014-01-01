|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|112608
|Наименование
|1126 08_=FDB1954 [05142555AA] !колодки дисковые п.\ Chrysler 300C 2.7/3.5/5.7 04>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|150,5
|Высота [мм]
|56,5
|Толщина [мм]
|18,8
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|8
|Вес [кг]
|2,076
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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