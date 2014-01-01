|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|112400
|Наименование
|1124 00_=GDB1752=P 24 085 [4778223] !колодки дисковые п.\ Ford Maverick/Mazda Tribute 2.3-3.0i 04>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|170,5
|Толщина [мм]
|15,8
|Высота [мм]
|67,5
|Длина 2 [мм]
|172,5
|Тормозная установка
|ATE
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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