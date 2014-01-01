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1124 00_=GDB1752=P 24 085 [4778223] !колодки дисковые п.\ Ford Maverick/Mazda Tribute 2.3-3.0i 04> артикул 112400 REMSA в Алматы

112400 REMSA 1124 00_=GDB1752=P 24 085 [4778223] !колодки дисковые п.\ Ford Maverick/Mazda Tribute 2.3-3.0i 04>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 112400
Наименование 1124 00_=GDB1752=P 24 085 [4778223] !колодки дисковые п.\ Ford Maverick/Mazda Tribute 2.3-3.0i 04>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 170,5
Толщина [мм] 15,8
Высота [мм] 67,5
Длина 2 [мм] 172,5
Тормозная установка ATE
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1124 00_=GDB1752=P 24 085 [4778223] !колодки дисковые п.\ Ford Maverick/Mazda Tribute 2.3-3.0i 04> производителя REMSA с артикулом 112400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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