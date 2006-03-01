|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|112302
|Наименование
|1123 02_колодки дисковые п.!\ Nissan Sunny B15 98>/Almera Classic 06>
|Длина [мм]
|134,9
|Толщина [мм]
|15,5
|Высота [мм]
|48,5
|Сторона установки
|передний мост
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
ALMERA Classic (B10)
1.6 16V
2006.03 - Выпускается
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