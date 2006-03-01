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1123 02_колодки дисковые п.!\ Nissan Sunny B15 98>/Almera Classic 06> артикул 112302 REMSA в Алматы

112302 REMSA 1123 02_колодки дисковые п.!\ Nissan Sunny B15 98>/Almera Classic 06>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 112302
Наименование 1123 02_колодки дисковые п.!\ Nissan Sunny B15 98>/Almera Classic 06>
Длина [мм] 134,9
Толщина [мм] 15,5
Высота [мм] 48,5
Сторона установки передний мост
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа [на ось] 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V 2006.03 - Выпускается

Если хотите купить 1123 02_колодки дисковые п.!\ Nissan Sunny B15 98>/Almera Classic 06> производителя REMSA с артикулом 112302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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