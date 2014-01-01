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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 099610 REMSA в Алматы

099610 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 099610
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Brembo
Длина [мм] 112,2
Высота [мм] 73,2
Толщина [мм] 16,6
Вес [кг] 1,946
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 099610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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