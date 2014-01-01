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996 00_!колодки дисковые з.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi 02> артикул 099600 REMSA в Алматы

099600 REMSA 996 00_!колодки дисковые з.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi 02>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 099600
Наименование 996 00_!колодки дисковые з.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi 02>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Brembo
Длина [мм] 112,3
Высота [мм] 73,3
Толщина [мм] 16,6
Вес [кг] 1,694
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 996 00_!колодки дисковые з.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi 02> производителя REMSA с артикулом 099600 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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