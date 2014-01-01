|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|099600
|Наименование
|996 00_!колодки дисковые з.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi 02>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Brembo
|Длина [мм]
|112,3
|Высота [мм]
|73,3
|Толщина [мм]
|16,6
|Вес [кг]
|1,694
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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