|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|099400
|Наименование
|994 00_!колодки дисковые п.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Brembo
|Длина [мм]
|190,2
|Высота [мм]
|99,5
|Толщина [мм]
|16,6
|Вес [кг]
|3,768
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 994 00_!колодки дисковые п.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02> производителя REMSA с артикулом 099400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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