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994 00_!колодки дисковые п.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02> артикул 099400 REMSA в Алматы

099400 REMSA 994 00_!колодки дисковые п.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 099400
Наименование 994 00_!колодки дисковые п.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Brembo
Длина [мм] 190,2
Высота [мм] 99,5
Толщина [мм] 16,6
Вес [кг] 3,768
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 994 00_!колодки дисковые п.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02> производителя REMSA с артикулом 099400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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