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991 10_[A0044205220] !колодки дисковые з.\ MB C219/W164/W251 04> артикул 099110 REMSA в Алматы

099110 REMSA 991 10_[A0044205220] !колодки дисковые з.\ MB C219/W164/W251 04>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 099110
Наименование 991 10_[A0044205220] !колодки дисковые з.\ MB C219/W164/W251 04>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина 1 [мм] 141,5
Длина 2 [мм] 140,5
Высота 1 [мм] 59,6
Высота 2 [мм] 51,8
Толщина [мм] 17,5
Вес [кг] 1,383
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 991 10_[A0044205220] !колодки дисковые з.\ MB C219/W164/W251 04> производителя REMSA с артикулом 099110 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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