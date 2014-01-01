|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|099110
|Наименование
|991 10_[A0044205220] !колодки дисковые з.\ MB C219/W164/W251 04>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина 1 [мм]
|141,5
|Длина 2 [мм]
|140,5
|Высота 1 [мм]
|59,6
|Высота 2 [мм]
|51,8
|Толщина [мм]
|17,5
|Вес [кг]
|1,383
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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